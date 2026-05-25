Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció aquest divendres després de vendre TSB

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció aquest divendres després de donar-se per tancada la venda de la seva filial britànica TSB per un import en efectiu de 2.863 milions de lliures esterlines (uns 3.300 milions d'euros), informa en un comunicat aquest dilluns.
El preu de compra es va fixar en acordar la transacció en 2.650 milions de lliures (uns 3.050 milions d'euros), la qual cosa implica un múltiple d'1,5 vegades el seu valor en lliures i, a aquest import, segons l'acordat, se li ha afegit el valor net comptable tangible (TNAV) generat per TSB fins al tancament de l'operació, que ha aconseguit els 213 milions de lliures (uns 242 milions d'euros).
L'operació ha generat a Banc Sabadell més de 400 punts bàsics de capital i una plusvàlua lleugerament superior a 300 milions d'euros una vegada considerats tots els impactes derivats de l'operació.
Banc Sabadell ha habilitat una calculadora de remuneració a l'accionista perquè clients i accionistes puguin rebre informació de quin serà l'import que els correspondria i, a manera d'exemple, a un accionista que compti amb 1.000 accions del banc li correspondria un dividend de 500 euros abans d'impostos.
Aquest dividend extraordinari, sumat als dividends que repartirà l'entitat i els programes de recompra i amortització d'accions, situarà la retribució total a l'accionista en uns 6.450 milions d'euros en el període comprès entre 2025 i 2027.