Ryanair suma una ruta entre Barcelona i Copenhaguen (Dinamarca) a l'estiu

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciat que incorpora una ruta entre Barcelona i Copenhaguen (Dinamarca) en la pròxima campanya d'estiu, en un comunicat aquest dimarts.

La companyia oferirà 69 rutes des de l'aeròdrom barceloní i comptarà amb 14 avions amb base a Barcelona, "la qual cosa representa una inversió de 1.400 milions de dòlars".

La 'country manager' de la companyia per a Espanya, Elena Cabrera, ha explicat que per celebrar la ruta, "ha llançat una oferta de seients per temps limitat amb tarifes des de tan sols 19,99 euros per viatjar fins a finals de maig".