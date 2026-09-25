Ryanair arriba als 12 milions de passatgers a l'Aeroport de Reus

TARRAGONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Ryanair ha arribat aquest divendres als 12 milions de passatgers en els vols que opera a l'Aeroport de Reus (Tarragona), des de l'inici de les seves operacions, el 2003, informa en un comunicat.
L'aerolínia ha dit que la fita "destaca el compromís a llarg termini de Ryanair amb Reus", i que ha transportat més de 727.000 passatgers anuals.
Ha recordat que connecta l'aeròdrom amb 12 destinacions del Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos, amb noves freqüències a destinacions com Dublín, Shannon (Irlanda), Liverpool o Manchester (Regne Unit).
La companyia ha explicat que les noves rutes provocaran un creixement de més del 10% del trànsit a l'aeroport.
La portaveu de Ryanair a Espanya, Alejandra Ruiz, ha mostrat satisfacció per la fita i ha destacat que l'aerolínia ha aportat "més connectivitat, un creixement del turisme i beneficis econòmics a tota la regió".