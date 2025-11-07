Ryanair anuncia una nova ruta entre Barcelona i Bratislava (Eslovàquia)

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Ryanair ha anunciat la creació d'una nova ruta entre l'Aeroport de Barcelona i Bratislava (Eslovàquia) durant la pròxima campanya d'hivern.
En un comunicat aquest divendres, l'aerolínia ha explicat que la ruta operarà set vols setmanals i que està en funcionament a partir d'aquest mateix divendres.
La portaveu de Ryanair a Espanya, Alejandra Ruiz, ha explicat que la ruta s'afegeix "al ja sòlid programa d'hivern 2025 de Ryanair i ofereix encara més opcions a les tarifes més baixes".