Rutte demana als aliats europeus centrar-se a disparar la despesa militar i deixar de preocupar-se pels EUA

LA HAIA 24 juny (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda) -

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha demanat aquest dimarts als aliats europeus que deixin de preocupar-se pel compromís dels Estats Units amb l'aliança, que a parer seu està assegurat, i se centrin en els seus plans per elevar la despesa en Defensa per igualar l'esforç pressupostari de Washington.

"El meu missatge als meus col·legues europeus és que deixin de preocupar-se tant. Comenceu a assegurar-vos que es fan plans d'inversió, que s'engega la base industrial i que el suport a Ucraïna es manté en un nivell alt", ha apuntat el cap polític de l'OTAN en el Public Forum, esdeveniment als marges de la cimera de líders de la Haia.

En aquest sentit, ha sostingut que aquest hauria de ser el focus dels membres de l'OTAN, als quals ha reclamat "deixar de donar voltes preocupats pels Estats Units".

Rutte ha respost així a la qüestió recurrent sobre el compromís de Washington amb l'organització després de la tornada de Donald Trump. Segons l'ex-primer ministre neerlandès, aquestes pors no s'han concretat, i ha posat d'exemple l'elecció del comandant suprem aliat a Europa, rang militar més alt de l'OTAN, per part de la Casa Blanca després que per primera vegada en la història del bloc existís l'opció que fos d'una altra nacionalitat.

L'ex-primer ministre neerlandès ha reiterat que el lideratge dels Estats Units en l'organització militar va acompanyat de l'expectativa que els europeus i canadencs elevin la seva despesa i igualin les partides que dedica Washington al sector militar per, d'aquesta manera, repartir la càrrega en el si de l'OTAN.

Després de referir-se a aquesta qüestió com "una pedra a la sabata" que "irrita" els Estats Units, ha indicat que és just no només per complir amb Washington sinó per fer front a l'amenaça que representa Rússia a l'aliança. "Sobre el famós 5%, els Estats Units ja estan en aquests nivells si mires les inversions en despesa pura però també en defensa i seguretat", ha indicat sobre l'objectiu de despesa que espera confirmar l'OTAN en la cita de la Haia .

Insistint en la pedagogia sobre la necessitat d'augmentar la despesa, Rutte ha indicat que és necessari per prevenir qualsevol guerra davant de l'amenaça real que representa Moscou. "Gastar més, aconseguir la pau a través de la força... podem posar-li totes les etiquetes, però totes són certes", ha indicat, sobre la necessitat de reforçar-se militarment.

Davant de l'escenari d'una indústria de la Defensa que respongui a les necessitats urgents de producció armamentística, Rutte ha valorat que el compromís dels aliats de l'OTAN amb invertir el 3,5% en despesa pura dona garanties al sector per poder escalar la producció.

"Veiem en aquest moment que per fi ho estan fent, però això encara es pot fer a un ritme més ràpid. Estan posant les línies de producció addicionals, els torns addicionals. Però, de nou, cal fer més", ha assenyalat sobre la resposta de la indústria militar.

ELS ALIATS NECESSITEN TROPES ADDICIONALS

Unida a la qüestió de la despesa, Rutte ha apuntat a la necessitat existent en el si de l'aliança d'elevar el nombre d'efectius militars en els seus exèrcits, punt en què ha subratllat la xifra de 60.000 soldats addicionals al curt termini que necessita Alemanya.

"Alguns països passaran al servei militar obligatori general. Altres països tenen opinions diferents sobre aquest assumpte. Per descomptat, cada aliat ha de decidir com ho farà pel que fa a les seves polítiques de recursos humans", ha elaborat el dirigent de l'OTAN, al mateix temps que ha assenyalat que més inversió en Defensa permetrà als aliats tenir les estructures militars necessàries i comptar amb millors salaris a les forces armades.

RÚSSIA NO ÉS SERIOSA AMB LES SEVES NEGOCIACIONS

Respecte a la situació a Ucraïna i l'estancament en les negociacions de pau amb Rússia, el líder de l'OTAN ha tornat a valorar que Trump ha aconseguit trencar la situació prèvia en la qual russos i ucraïnesos no dialogaven, encara que ha reconegut que les converses fins ara no han donat fruits per la falta de compromís de Rússia.

Així mentre ha assenyalat que de costat ucraïnès han designat un equip de negociació "seriós", ha lamentat que "clarament Rússia no està sent seriosa".

"Esperem que s'iniciïn converses serioses en un futur pròxim", ha argumentat per reiterar que sigui el que sigui l'alto el foc ha de garantir-se que s'aconsegueix un acord de pau durador i que asseguri que el president rus, Vladímir Putin, no torna a atacar territori ucraïnès.