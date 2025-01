Gazprom deté els fluxos de gas a Europa a través d'Ucraïna i tiba el mercat energètic

December 14, 2024, Poland: In this photo illustration, the Gazprom company logo is seen displayed on a telèfon intel·ligent screen. - Europa Press/Contacto/Piotr Swat

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -

La gasista russa Gazprom ha interromput a primera hora d'aquest dimecres el subministrament de gas natural a través d'Ucraïna en expirar els seus acords de trànsit a cinc anys signats el 2020, segons els registres consultats per Europa Press.

"A causa de la negativa reiterada i explícita de la part ucraïnesa per prorrogar aquests acords, Gazprom es va veure privat de l'oportunitat tècnica i jurídica per subministrar gas per al trànsit a través del territori d'Ucraïna a partir de l'1 de gener de 2025", ha assegurat l'empresa en un comunicat.

El tancament de la ruta de trànsit de gas cap a Europa posa fi a una dècada de relacions crítiques provocades per la presa de Crimea per part de Rússia el 2014.

Amb l'esclat de la guerra a Ucraïna el 2022, la Unió Europea va redoblar esforços per reduir la seva dependència de l'aparell energètic rus, buscant fonts alternatives i contractes amb altres països com Qatar i Estats Units que han ajudat al bloc comunitari a mantenir els preus estables malgrat la desconnexió amb Rússia.

No obstant això, Gazprom també ha sofert el tall de les compres de gas per part dels països europeus. L'últim any, l'estatal russa ha registrat unes pèrdues superiors als 7.000 milions de dòlars (6.727 milions d'euros), la primera vegada que té números vermells des de 1999, i això malgrat els esforços de la companyia per compensar aquesta caiguda de les exportacions cap a occident de la mà de Xina.

"La infraestructura de gas europea és prou flexible com per subministrar gas d'origen no rus a Europa central i oriental a través de rutes alternatives. S'ha reforçat amb importants noves capacitats d'importació de gas natural liquat des de 2022", ha afirmat la portaveu de la Comissió Europea Anna-Kaisa Itkonen.

IMPACTE EN EL MERCAT

Malgrat la detenció dels fluxos, no es preveuen impactes substancials al mercat energètic europeu per la desconnexió amb Rússia. El mercat del gas manté unes cotitzacions estables a l'entorn dels 48,50 euros per megavat hora.

Però, malgrat els avanços de la UE en el reemplaçament del subministrament rus a través d'Ucraïna, Europa ha sentit l'impacte en forma de més costos energètics que han afectat la competitivitat de la indústria comunitària, especialment l'alemanya enfront d'Estats Units i Xina.

A més, Ucraïna sentirà els efectes d'aquesta desconnexió energètica ja que s'enfronta a la pèrdua d'uns 800 milions de dòlars a l'any en tarifes de trànsit des de Rússia, mentre que Gazprom perdrà prop de 5.000 milions de dòlars en vendes de gas.

Moldàvia, un dels països més afectats per aquest contracte, afirma que haurà de prendre mesures per reduir en un terç el seu consum de gas.