Rússia defensa la independència de Groenlàndia i assegura que "no vol formar part de Dinamarca ni dels EUA"

Europa Press/Contacto/Johan Nilsson / Tt - Arxiu
MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han mostrat aquest dilluns el seu suport a la independència de Groenlàndia i han assegurat que l'illa "no vol formar part dels Estats Units (EUA), però tampoc de Dinamarca".
L'ambaixador rus a Dinamarca, Vladímir Barbin, ha indicat durant una entrevista amb el diari rus 'Izvéstia' que el territori danès, per la seva banda, "busca la independència" abans de res i "no té interès a continuar formant part del Regne de Dinamarca en el futur ni tampoc passar a formar part dels EUA".
Alhora, ha indicat que Groenlàndia "està interessat a mantenir relacions properes, en la mesura del possible" amb el Govern nord-americà, especialment pel que fa a les inversions. "Són necessàries per garantir la sostenibilitat de l'economia de l'illa", ha apuntat.
Les autoritats daneses i groenlandeses han rebutjat durant les últimes setmanes les afirmacions del president nord-americà, Donald Trump, sobre la seva voluntat de controlar el territori i han apel·lat a un diàleg, amb respecte a la sobirania nacional i la integritat territorial del país europeu, membre de l'OTAN i de la Unió Europea (UE).