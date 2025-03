Rússia anuncia la recuperació de dues localitats més a Kursk en plena contraofensiva contra Ucraïna

MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -

Les forces armades de Rússia s'han fet amb el control de dues localitats més a la regió de Kursk, segons el Ministeri de Defensa rus, que diàriament dona compte dels suposats avanços assolits durant una contraofensiva a gran escala per expulsar les tropes ucraïneses.

El ministeri ha assenyalat aquest dissabte que les forces russes han "alliberat" les localitats de Zaoleshenka i Rubanschina. Aquest dijous, va informar de la presa de Sudja, la principal ciutat que tenien sota el seu poder les forces armades d'Ucraïna després d'irrompre a principis d'agost a la regió de Kursk.

El president de Rússia, Vladímir Putin, va reclamar divendres la sortida de les tropes ucraïneses d'aquesta regió com a condició per a la possible signatura de l'alto el foc promogut pel seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha reiterat aquest dissabte que continua vigent una oferta perquè les forces d'Ucraïna es rendeixin, encara que ha avisat que "s'esgota el temps", segons l'agència TASS.

Les autoritats d'Ucraïna, per la seva banda, eviten donar per perduts els seus avanços de Kursk, que sempre havien considerat clau en una hipotètica negociació amb Moscou. També han negat que les tropes russes hagin aconseguit encerclar les ucraïneses amb els aparents avanços dels últims dies.

Trump va arribar a dir divendres que "milers de militars ucraïnesos estan completament encerclats per l'exèrcit rus i en una posició molt dolenta i vulnerable", i va reclamar "encaridament" al líder del Kremlin que els "perdonés la vida" per evitar la que seria la pitjor massacre "des de la Segona Guerra Mundial".