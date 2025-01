Rússia anuncia nous avanços a Ucraïna amb l'ocupació de dues localitats a Donetsk i Luhansk

MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Rússia ha anunciat aquest dilluns que les seves tropes han aconseguit nous avanços en l'ofensiva a l'est d'Ucraïna amb l'ocupació de dues localitats més a les províncies de Donetsk i Luhansk, totes dues part de la regió del Donbàs, sense que Kíiv s'hagi pronunciat ara com ara sobre aquestes afirmacions de Moscou.

El Ministeri de Defensa rus ha indicat en un comunicat en el seu compte de Telegram que unitats del grup de forces Oest han "alliberat" la localitat de Novoegorovka, a Luhansk, mentre el grup de forces Centre ha ocupat la localitat de Xevtxenko, a Donetsk.

Les dues províncies, junt amb Zaporíjia i Kherson --totes parcialment ocupades durant la invasió--, van ser annexionades l'octubre del 2022 per Rússia, una mesura no reconeguda per part de la comunitat internacional que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea per part de Moscou.