Rushdie veu "impactant i ofensiu" que Trump exculpi a bin Salman de l'assassinat de Khashoggi

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor britànic d'origen indi Salman Rushdie ha qualificat de "profundament impactant i ofensiu" que el president d'Estats Units, Donald Trump, exculpi al príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, per l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi el 2018.
"Que el president d'Estats Units ignori la informació que li ha proporcionat el seu propi servei d'intel·ligència per congraciarse amb un dèspota és, per dir-ho suaument, impropi", ha subratllat en una entrevista amb Europa Press.
Rushdie s'ha referit així a les paraules de Trump que, durant una visita aquesta setmana de bin Salman a la Casa Blanca i en resposta a una periodista, va assegurar que l'assassinat del periodista Khashoggi "són coses que passen".
L'escriptor britànic, que també és professor a la Facultat de Periodisme de la Universitat de Nova York, ha lamentat que un president d'Estats Units resti importància a l'assassinat d'un periodista, i considera que això "ha suscitat una reacció de consternació".
"El fet que bin Salman estigui parlant d'invertir un bilió de dòlars a EUA sembla ser suficient per passar per alt no només un assassinat, sinó el desmembrament d'un home dins de l'ambaixada saudita, del que la pròpia CIA ha dit que té proves que ho vinculen directament amb bin Salman com la persona que ho va ordenar", ha afirmat.
SITUACIÓ "MOLT GREU" A EUA
Preguntat per si creu que la situació de la llibertat d'expressió empitjorarà amb el segon mandat de Trump, Rushdie ha explicat que la situació actual ja és molt greu, i considera que "el dany que ja s'ha fet trigarà potser una generació a reparar-se".
"El dany a l'estructura del Govern, el dany a l'augment de la fractura en la societat, l'alliberament de forces molt desagradables d'intolerància. Tot això no es pot revertir de la nit al dia", ha avisat.
L'escriptor ha lamentat que potser no veurà aquest dany reparat en la seva vida, perquè, al seu judici, encara que hi havia eleccions generals matí mateix a Estats Units, "el problema seguiria aquí".
'GANIVET'
Rushdie ha explicat que li va resultar "difícil" escriure el seu últim llibre, 'Ganivet', sobre l'intent d'assassinat que va sofrir en 2022 quan li van apunyalar durant una presentació en l'estat de Nova York, més de 30 anys després que l'aiatol·là Jomeini decretés una fatwa contra ell després de publicar-se el seu llibre 'Els versos satànics'.
"Tots els llibres són difícils d'escriure. Cada llibre té la seva pròpia dificultat. Sens dubte, est va ser difícil de començar. I durant bastant temps vaig pensar que no volia escriure-ho", ha confessat l'escriptor, que ha afegit que el seu agent literari, que assegura que li coneix més que ell a si mateix, li va dir que estava segur que escriuria sobre aquest episodi.
Ha explicat que al final va decidir afrontar-ho, i ha destacat que va ser "molt alliberador" fer-ho, perquè li va permetre seguir endavant i poder tornar a trobar històries de ficció, que defineix com el seu veritable treball.
'Els versos satànics' és un llibre prohibit en països com Índia o Iran, però Rushdie ha assenyalat que "mai" se li hauria ocorregut imaginar que a Estats Units també es produiria una situació similar com és la restricció a les escoles de certs llibres.
"És extraordinari i sorprenent que a la terra de la Primera Esmena--el primer punt de la Constitució d'Estats Units que consagra la llibertat d'expressió-- es plantegi la prohibició de llibres per raons tan trivials. Hi ha escoles a EUA en les quals n'hi ha prou que un sol pare s'oposi a un llibre perquè aquest sigui retirat de les prestatgeries i del pla d'estudis", ha criticat.
Ha sostingut que està bé que hi hagi pares que no vulguin que els seus fills llegeixin un llibre en particular, però "que puguin decidir pels fills d'altres persones em sembla inapropiat", i ha destacat que s'estan lluitant contra centenars de casos d'aquest tipus a Estats Units, una cosa que ha qualificat de depriment.