R.Unit.- Llancen un artefacte incendiari contra una sinagoga a Londres

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
La Sinagoga Kenton United, situada a Kenton, al nord-oest de Londres, ha estat objecte d'un atac amb un artefacte incendiari durant la passada nit, el segon atac antisemita perpetrat a la ciutat en els últims dies.
La Policia i bombers van acudir al lloc després de rebre l'avís, segons ha informat l'ONG britànica projudía CST. "Hi ha danys menors per fum en una sala interior, però no hi ha ferits ni danys estructurals importants", ha apuntat.
El grup està "treballant estretament" amb la Policia en la investigació per "identificar als responsables" del "atac" i demana a la població jueva romandre alerta i informar de qualsevol activitat sospitosa.
El rabí cap del Regne Unit, sir Ephraim Mirvis, ha denunciat aquest atac "covard" i "una campanya contínua de violència i intimidació contra la comunitat jueva de Regne Unit". "És un atac contra la nostra capacitat de resar i viure amb seguretat, un atac contra els valors que ens uneixen", s'ha lamentat, segons recull la cadena Sky News.
El dissabte va ser atacat també amb un artefacte incendiari un edifici emprat per una ONG jueva en el nord-oest de Londres. També hi ha una investigació oberta per antisemitisme.
L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha condemnat l'atac i ha advertit que "no hi ha lloc per a l'antisemitisme a la nostra ciutat". Així, ha advertit que "caurà tot el pes de la llei" sobre els responsables.