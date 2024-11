Rull veu el Parlament "massa lent" i defensa reformes per agilitzar el procés legislatiu

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la cambra catalana, Josep Rull, ha assegurat aquest dimecres que el Parlament és "massa lent" a l'hora de legislar, sobretot en la tramitació de projectes de llei presentats pel Govern, i ha defensat impulsar reformes per agilitzar el procés legislatiu.

"Hem de ser capaços de mantenir aquest criteri garantista, de reduir els terminis, perquè si no, què es fa? Es busquen dreceres, i les dreceres perjudiquen la qualitat de les normes que aprova el Parlament", ha afirmat aquest dimecres en un acte organitzat per Forum Europa, en al·lusió a l'ús dels decrets llei dels diferents executius i les modificacions normatives en la llei d'acompanyament dels pressupostos.

Ha criticat que la tramitació parlamentària de lleis "es dilata molt", ja que des que el Govern presenta la memòria d'un projecte de llei fins que entra en tramitació parlamentària pot passar més d'un any, i ha insistit a escurçar els terminis.

També ha sostingut que les compareixences en les comissions parlamentàries "són d'una rigidesa extrema, de vegades són una juxtaposició de monòlegs", mentre que en les comissions d'investigació s'aplica un mètode de pregunta-resposta.

Per això, Rull ha detallat que la Mesa està "explorant la possibilitat de plantejar una reforma del Reglament que permeti una tercera via, que hi pugui haver compareixences de diversos sectors, institucions del país, amb un mecanisme molt més àgil, de pregunta-resposta ràpida".

APROVAR ELS PRESSUPOSTOS

El president del Parlament ha assegurat que el Govern ha de ser conscient que és monocolor i té el suport de 42 diputats: "Si simplement es vol fer prevaler una determinada visió d'una convicció política d'un país és complicat governar".

Ha sostingut que l'aprovació dels pressupostos del 2025 dependrà de les destresa del Govern per arribar a acords, però ha assenyalat que serà una tasca difícil i d'"altíssima complexitat", per la fragmentació política.

Quant a la legislatura espanyola, Rull ha afirmat que Junts "intenta que Sánchez pugui governar amb criteri, prenent decisions que beneficiïn Catalunya", i ha instat el president espanyol, Pedro Sánchez, a assolir consensos i ser molt estricte en el compliment dels acords.

Ha criticat la manca d'execució dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) a Catalunya, mentre que la Comunitat de Madrid està "molt dopada" de recursos, i ha afegit que la negociació entre Junts i el Govern central té un mediador internacional perquè hi ha un problema de confiança a l'hora de complir els pactes.

RECOMANACIÓ A ILLA

Preguntat per si pensa que Catalunya ha tornat a la normalitat després de l'arribada dels socialistes al Govern, Rull ha respost que el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el diputat Lluís Puig "si venen seran empresonats", la qual cosa ha qualificat com excepcionalitat.

També ha assegurat textualment que l'Estat té un problema greu amb el sistema judicial, ja que considera que la cúpula judicial s'ha convertit en la tercera cambra legislativa i "reescriu les lleis per impedir que es puguin aprovar, que és un element que erosiona les bases de la democràcia".

A més, ha explicat que ha recomanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es reuneixi amb Puigdemont, dins la ronda amb els expresidents del Govern, i ha afegit que, si no ho pot fer a Catalunya, "l'haurà d'anar a veure a l'exili", en al·lusió a Brussel·les, on justament Illa es troba aquest dimecres i dijous en un viatge oficial.

A l'acte hi han assistit els expresidents de la Generalitat José Montilla i Artur Mas; el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; els expresidents de la cambra catalana, Ernest Benach i Laura Borràs; els membres de la Mesa del Parlament; el líder de Junts a la cambra catalana, Albert Batet, i el seu portaveu, Mònica Sales, entre d'altres.