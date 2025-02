Rull veu lawfare en la sentència de Borràs: "Una eina per abatre la discrepància"

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat que hi ha hagut lawfare en la sentència de l'expresidenta de Junts i expresidenta de la cambra, Laura Borràs, un cop el Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la seva sentència de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"L'enèsim capítol d'aquesta causa general on el lawfare esdevé una piconadora de drets i llibertats, una eina per abatre la discrepància política", ha afirmat el president del Parlament en un missatge a X recollit per Europa Press.

El Suprem també ha rebutjat la petició de Borràs que se li apliqués l'amnistia.