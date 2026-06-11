Rull veu greu i "incomprensible en democràcia" l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha qualificat de "greu, preocupant i incomprensible en democràcia" que s'expulsés els cantaires de la Sagrada Família durant l'acte de benedicció de la torre de Jesús protagonitzat pel papa Lleó XIV dimecres per dur símbols independentistes.
"La meva solidaritat amb els 600 cantaires que van ser expulsats ahir de la Sagrada Família després d'emocionar i il·luminar el món amb les seves veus", ha expressat en una publicació a X recollida per Europa Press.
Rull ha exigit que es donin "totes les explicacions", després que el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, hagi assegurat que entre la Policia Nacional, la seguretat privada i els Mossos d'Esquadra se'ls va acompanyar cap a unes sortides determinades del temple.