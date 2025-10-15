Rull veu amb inquietud les "complicitats" dels partits catalans amb els qui van detenir Companys

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha manifestat inquietud aquest dimecres per les "complicitats" d'alguns partits catalans amb els qui anys enrere van detenir l'expresident de la Generalitat Lluís Companys a França i el van entregar a Espanya.
Després de l'ofrena a la tomba de Companys al cementiri de Montjuïc, en el 85è aniversari del seu afusellament, ha constatat que a Alemanya i Àustria hi ha partits que es reivindiquen hereus del règim nazi: "En el cas d'Àustria és descarnat perquè el president del Partit de la Llibertat, amb el qual partits catalans tenen complicitats, es reivindica com a canceller del poble, la mateixa denominació que emprava Hitler".
Després de defensar la dignitat, l'esperança i els valors que representa Companys, Rull també ha lamentat haver de presidir un Parlament "en el qual no hi ha normalitat perquè dos dels 135 diputats són a l'exili", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i al diputat de Junts Lluís Puig.