Rull trasllada a Lleó XIV que "Catalunya és una nació amb llengua" i institucions pròpies

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha donat la benvinguda al papa Lleó XIV, a qui ha traslladat que "Catalunya és una nació amb llengua pròpia i institucions pròpies".
Ho ha fet al claustre de la catedral de Barcelona aquest dimarts al migdia, on ha intercanviat "unes paraules durant un parell de minuts" amb el pontífex, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
Rull li ha explicat que el Parlament és a punt de commemorar el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, "inspirades per l'abat Oliba i considerades les arrels del parlamentarisme català".
El president del Parlament també li ha agraït "els seus missatges d'humanitat i la seva sensibilitat", i molt especialment el fet que visiti aquest dimecres la presó de Brians 1.
Li ha explicat que ell mateix va estar tres anys i mig a la presó, on va trobar "una gran càrrega d'humanitat i de patiment", per la qual cosa, ha dit, el gest de la seva visita té un significat especial en un món ple de corrents deshumanitzadors.
MESA DEL PARLAMENT
La resta de membres de la Mesa del Parlament també han pogut saludar el Papa al claustre de la catedral.
Abans, Rull ja havia donat la benvinguda al Papa "a la terra de Gaudí" a l'Aeroport de Barcelona, en arribar des de Madrid, i li havia dit que és un honor immens tenir-lo a Catalunya.