Rull suspèn una hora i mitja el ple d'investidura com a recés per dinar

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha suspès durant una hora i mitja el ple d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat aquest dijous, després del discurs del líder del PP en la Cambra, Alejandro Fernández, com a recés per dinar.

El ple ha començat a les 10 hores com estava previst, després de l'acte de benvinguda d'entitats i partits independentistes a l'expresident català Carles Puigdemont a Barcelona, i fins a aquesta pausa han intervingut Salvador Illa (PSC), Albert Batet (Junts), Josep Maria Jové (ERC) i el mateix Fernández.

El debat d'investidura es reprendrà a les 15.30, després de la pausa per menjar, amb el torn del líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, per prosseguir amb les intervencions dels Comuns, CUP, Aliança Catalana i PSC.