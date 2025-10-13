Rull subratlla que ajudar a les empreses en els seus reptes ha de ser una "prioritat indiscutible"

Sàmper assegura que el Govern vol "augmentar la col·laboració públic-privada"
TERRASSA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
El president del Parlament, Josep Rull, ha subratllat que ajudar a les empreses a fer front als seus reptes ha de ser una "prioritat indiscutible" de les administracions.
També han intervingut el ministre Jordi Hereu --a través d'un vídeo--; el conseller Miquel Sàmper; l'alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart; el president de Cecot, Xavier Panés; la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, i president de la Fageda, Cristóbal Colón.
També hi han sigut la consellera Eva Menor; els ex-presidents Artur Mas i Pere Aragonès; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro; el president de CEOE, Antonio Garamendi, o el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre altres.
Entre altres punts, Rull ha assenyalat les dificultats per trobar personal qualificat per poder créixer, així com la innovació o la productivitat, entre altres.
Rull ha explicat que el desenvolupament sostenible pansa per millorar la qualitat de vida de l'actualitat sense hipotecar la de les generacions futures: "Aquesta és la batalla que hem de ser capaces de lliurar".
"Hem de ser capaços que la riquesa arribi a tothom", ha dit, i ha afegit que la col·laboració públic-privada és, segons ell, un element bàsic per construir el país.
SÀMPER
Sàmper, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu del Govern és "augmentar la col·laboració públic-privada" i que les opinions de les patronals com Cecot són, textualment, molt importants.
"Per trobar quin o quins són els garants del ben comú, hem d'anar aprofundint en una qüestió que és la col·laboració públic-privada", ha dit.
El conseller ha subratllat que "és evident" que la gestió de tot allò que és necessari per tirar endavant no pot estar dirigit només per les institucions públiques i que el sector privat també ha de treballar en això.
Sàmper ha cridat a trobar l'equilibri entre empreses i treballadors i ha posat la redacció del nou Pla Nacional per a la Indústria (PNI) com a exemple d'aquest equilibri.
PLUGES EN L'EBRE
Tant Rull com Sàmper han explicat que han intervingut en l'acte en substitució del president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba a la zona afectada per les pluges i inundacions d'aquest diumenge en les Terres de l'Ebre (Tarragona).
Rull ha assenyalat que les DANA "són conseqüència directa del canvi climàtic", que ha definit d'amenaça seriosa, tangible, directa i devastadora.
"La mitigació i adaptació al canvi climàtic és el que ha de permetre plantar una senda de desenvolupament sostenible amb totes les conseqüències", ha afegit.
Sàmper ha lamentat l'impacte que han tingut les inundacions en el sector comercial, així com en diferents negocis de la zona.