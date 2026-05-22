Rull situa l'aprovació definitiva del projecte de llei de pressupostos al voltant del 2 de juliol

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha apuntat que el ple amb el debat final i aprovació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026 i de la llei d'acompanyament se celebrarà al voltant del 2 de juliol.
Ho ha dit aquest divendres en una intervenció als mitjans després del lliurament del projecte de llei per part de la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, per explicar el calendari que respondrà a la tramitació dels projectes de llei.
Aquest divendres, després de la reunió de la Mesa per a l'admissió a tràmit del projecte, la Junta de Portaveus fixarà el calendari de tramitació de les iniciatives, tot i que "el reglament ja estableix alguns terminis que són innegociables".
Una vegada s'hagi admès a tràmit per part de la Mesa, es publicarà en el BOPC i s'obriran els terminis d'esmenes: el termini per a esmenes a la totalitat serà d'un mínim de 10 dies naturals i paral·lelament s'obrirà un termini inferior a 20 dies naturals per presentar esmenes a l'articulat i a l'estat de despesa.
També s'habilitarà, entre dimarts i divendres de la setmana vinent, un calendari de compareixences per a tots els consellers en les comissions legislatives corresponents.
Una vegada acabat el termini d'esmenes, se celebrarà el debat de totalitat, previst per al ple del 4 de juny i, si se supera, es durà a terme el debat a la totalitat de les seccions pressupostàries departament a departament.
Després del termini de presentació d'esmenes a l'articulat, es durà a terme en comissió el debat tant del projecte de llei de pressupostos com del projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.