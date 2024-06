Rull sobre si veu possible que hi hagi una investidura: "M'agradaria creure que sí"

Evita pronunciar-se sobre si s'esgotaran els terminis

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat aquest dimecres que li "agradaria creure que sí" que hi haurà un debat d'investidura bé sigui de la mà del primer secretari del PSC, Salvador Illa, o de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont.

"Els dos candidats que estan disposats a sotmetre's a la investidura estan apuntant a aquesta via. I amb un nivell d'optimisme significatiu. Jo simplement soc un notari que prenc nota", ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Després de rebutjar imaginar-se ara un escenari de repetició electoral, ha recordat que la Mesa del Parlament va acordar habilitar la possibilitat de convocar un ple d'investidura la primera quinzena d'agost, període en el qual habitualment no hi ha activitat parlamentària.

"Estarem sempre alerta perquè si hi ha la possibilitat que un dels candidats es pugui sotmetre a una investidura, sigui la primera quinzena d'agost, la segona o al juliol, es farà", ha destacat Rull, que ha evitat vaticinar sobre si s'esgotaran els terminis.

També ha explicat que Puigdemont li va traslladar, com ha fet públicament, que vindrà a Catalunya quan se celebri un debat d'investidura "sigui quina sigui la situació en l'àmbit de l'amnistia".

Després de celebrar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amnistiés l'exconseller Miquel Buch, l'escorta de Puigdemont i 16 activistes, ha cridat a que la llei s'apliqui "íntegrament, ràpidament i automàticament, i que el poder judicial es limiti a aplicar i interpretar la llei, no a reescriure-la".

CGPJ

Sobre l'acord de renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha assegurat que era una "anomalia que hagi estat gairebé 2.000 dies en una situació d'interinitat, prenent decisions que eren rellevants, condicionant i fent activisme polític".

També ha retret que hagi estat un pacte en el qual, més enllà del PSOE i el PP, no s'hagi comptat amb altres formacions: "En una legislatura en la qual aquestes altres formacions no tenen un paper menor, ha acabat sent un repartiment entre les dues grans".

A VICENTE BARRERA

Sobre el fet que el vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, Vicente Barrera, hagi comparat els Països Catalans amb Nàrnia en una anotació a X, Rull ha replicat que "la ignorància és profundament atrevida".

"Aquesta falta de respecte, dirigir-se al president del Parlament de Catalunya, en aquests termes, demostra la poca consistència a l'hora de posar arguments sobre la taula. No vull entrar en polèmiques amb el conseller. Li faig una reflexió, que miri on està situat el Palau de la Generalitat Valenciana", ha afirmat.