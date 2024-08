Rull: "Si detenen Puigdemont, no puc acceptar que el ple es desenvolupi amb normalitat"

Assenyala que farà "tant com pugui" per impedir que un diputat detingut en exercici de les seves funcions



BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha alertat que si detenen l'expresident Carles Puigdemont (que té la intenció de tornar per al ple d'aquest dijous), no pot "acceptar que el ple es desenvolupi amb normalitat", per la qual cosa, ha dit, seria un plantejament idoni i adequat ajornar-lo.

En una entrevista d'aquest dimecres en Vilaweb recollida per Europa Press, Rull ha assenyalat que farà "tant com pugui" per impedir que un diputat pugui ser detingut en exercici de les seves funcions, atès que la càmera del Parlament és, textualment, democràticament sagrada i no es pot limitar cap dret, en termes de privació de llibertat, de cap diputat, ha dit.

Per a això, ha explicat hi ha arguments jurídics "sòlids", com l'Estatut de Catalunya i dos protocols aprovats i vigents, entre altres.

El procés d'una activitat parlamentària "no es pot interferir de cap de les maneres", per la qual cosa ha afirmat que des del moment que es convoca la investidura no es pot detenir a ningú.

En preguntar-se-li per què passaria si les forces policials entressin en el Parlament, ha detallat: "Si fos així, miraria de situar al president Puigdemont en un lloc el màxim de segur dins del Parlament, que seria el meu despatx. Ho tinc molt clar".

POSSIBLE AJORNAMENT DEL PLE

Rull ha explicat que un ajornament del ple dependria d'ell, encara que hauria de "poder consolidar la decisió, pactar-la, consensuar-la amb la taula" i que hi ha antecedents de plens que s'han ajornat per una situació absolutament excepcional, com al gener de 2018, amb la investidura de Puigdemont, ha dit.

En ser preguntat per si l'ajornament seria indefinit, ha concretat que això haurà de determinar-se amb la mesa i amb el conjunt de grups parlamentaris: "El que no seria acceptable és que en una situació tan greu com la detenció d'un diputat no féssim res".

Sobre una possible suspensió de la sessió plenària, ha assenyalat: "No vull especular. Tindrem a veure en quins termes es produeix (la possible detenció de Puigdemont). Si és una detenció i alliberament, si és una detenció amb mesura cautelar de presó provisional...".

PUIGDEMONT VOTARÀ "TANT SÍ COM NO"

Segons Rull, Puigemont, "tant sí com no" votarà la investidura, perquè es va aprovar una modificació del reglament en la qual hi ha la figura del vot delegat, ha afirmat.

Sobre si finalment detenen a Puigdemont, ha dit: "És una constatació que hi ha una part de l'estat espanyol que, en termes democràtics, és un estat fallit".