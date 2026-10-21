Rull saluda el retorn de Puig (Junts) a Catalunya i al Parlament: "T'esperem a casa"

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha saludat aquest dimecres el retorn de l'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) a Catalunya i al Parlament després d'haver viscut 9 anys fora d'Espanya per l'1-O: "T'esperem a casa".
"I t'esperem a la seu de la sobirania nacional de Catalunya, de la qual t'han volgut apartar de forma ignominiosa", ha expressat Rull en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Puig torna aquest dimecres a Catalunya i assistirà el dijous al ple del Parlament després que el jutge Pablo Llarena aixequés de manera definitiva l'ordre de detenció contra ell; l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el també exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín.