Rull i representants del Parlament visiten el Port de Tarragona per conèixer els seus plans logístics

TARRAGONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Una delegació de representants del Parlament de Catalunya, encapçalada pel seu president, Josep Rull, ha visitat aquest dijous el Port de Tarragona per conèixer la transformació que està promovent l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) per "fer del port un hub logístic de referència al nord-est peninsular i a nivell europeu".
Els representants parlamentaris, han estat rebuts pel president de l'APT, Santiago Castellà, informa el port tarragoní en un comunicat aquest dijous.
Durant la visita, han conegut projectes com les terminals intermodals de la Boella i de Guadalajara-Marchamalo o la futura terminal multipropòsit per a contenidors i càrrega general del Moll d'Andalusia.
També s'ha posat el focus en el rol que tindrà el Port de Tarragona en la reindustrialització de Catalunya dins la zona d'activitats logístiques (ZAL) i s'ha posat en valor l'estratègia per al hub català de l'eòlica marina flotant.
En aquest sentit, Castellà ha incidit que la disponibilitat de sòl i les connexions ferroportuàries fan de la ZAL "un dels espais logístics més atractius de Catalunya per atreure inversions en sectors emergents, com el vehicle elèctric, els semiconductors o les bateries".