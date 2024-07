Rull rep Rovira al Parlament i recorda Puigdemont, Comín i Puig

A l'acte hi han assistit diputats d'ERC, Junts, els Comuns, la CUP i el PSC-Units

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut aquest dijous la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, a la cambra catalana després del seu retorn des de Suïssa, i ha recordat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig encara no ho han pogut fer: "L'exili no ha acabat".

"Hi ha tres exiliats, Comín, Puig i Puigdemont, dos dels quals són diputats d'aquesta cambra. En el ple de la setmana vinent ja serem 133 diputats presencialment. En falten dos amb una amenaça clara de ser detinguts i empresonats, i davant d'això ens hem de tornar a rebel·lar cívicament i democràticament", ha subratllat durant la seva intervenció després de reunir-se amb Rovira i la resta de membres de la Mesa.

Després d'agrair el suport dels catalans a tots els que han estat empresonats o resideixen fora d'Espanya, també ha volgut traslladar el seu agraïment, com a president del Parlament, a Suïssa per ser "un espai de llibertat i seguretat, on els delictes polítics no existeixen i no es persegueixen amb uns termes imprecisos com els que hi ha aquí".

EMPARA A EUROPA

A més de reivindicar que als tribunals europeus és on han trobat empara, ha defensat la llei d'amnistia i ha criticat que el poder judicial intenti "reescriure les lleis".

"És un dia molt important en aquest Parlament. Comencem a assolir un cert punt d'estabilitat i normalitat, però no hi pot haver normalitat fins que no hi hagi exiliats", ha sostingut.

A més d'assegurar que no oblidaran mai la nit del 22 de març del 2018, l'últim dia que Rovira va ser al Parlament abans d'anar-se'n, ha defensat que "no és normal" que la citessin per anar al Tribunal Suprem (TS) en ple debat d'investidura.

"Aquell dia, Rovira va decidir sortir del Parlament sent diputada i portaveu d'un grup, i va decidir afrontar amb un nivell de dignitat extraordinari aquell exili", ha apuntat.

"CONTINUAR LLUITANT"

Posteriorment, la dirigent republicana ha reiterat que és a Catalunya "per continuar lluitant, i ara amb més convicció política, determinació i fortalesa personal", i la seva voluntat és aportar els aprenentatges de la seva estada a Suïssa, país que ha elogiat.

"Torno al Parlament i el missatge que volia donar és: sentiu-vos representants legítims del Parlament i serviu la ciutadania", ha destacat Rovira, que s'ha mostrat orgullosa del que ha après durant els últims sis anys i mig.

A parer seu, els diputats, com a representants del poble, són apreciats a Suïssa, país on "el cercle es tanca amb els referèndums, perquè allà es vota cada tres mesos".

"Us imagineu Marta Rovira perseguida per haver volgut defensar un referèndum per al futur i la llibertat del nostre país al país dels referèndums?", ha preguntat davant de Rull i els diputats i exdiputats que hi havia presents d'ERC, Junts, els Comuns, la CUP i el PSC-Units, als quals ha explicat que va decidir anar-se'n per lluitar pels drets civils i polítics i per preservar la seva família.

A més d'insistir que no va cometre un delicte de rebel·lió, en al·legar que mai no faria servir la violència per defensar les seves idees, ha explicat que des que ha tornat ha dedicat més hores a treballar que a gaudir del seu retorn, paraules que arriben en plenes negociacions dels republicans amb els socialistes de cara a una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa.