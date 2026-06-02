Rull rep Pradales en la seva segona visita institucional al Parlament

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut aquest dimarts al migdia al lehendakari, Imanol Pradales, al despatx presidencial en la seva segona visita institucional a la cambra catalana.
Va ser el 24 de gener del 2025 quan Pradales va visitar per primera vegada el Parlament i, setmanes després, una delegació de la Mesa, encapçalada per Rull, va fer una visita oficial al País Basc, amb una agenda que va incloure una recepció amb Pradales al Palau d'Ajuria Enea.
En aquella trobada, les dues parts van abordar qüestions com el paper del català i el basc en les institucions europees i l'agenda modernitzadora en àmbits de la ciència i la tecnologia, entre altres aspectes.