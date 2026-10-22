Rull rep Lluís Puig (Junts) a les portes del Parlament després de 9 anys de l'1-O

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut aquest dijous a les 15 hores el diputat de Junts Lluís Puig a les portes de la cambra catalana després de 9 anys de l'1-O, i s'han reunit al despatx d'audiències.
Visiblement emocionats, tots dos s'han fos en una abraçada quan s'han vist, gest que ha repetit quan ha accedit a l'edifici, on l'esperen els membres de la Mesa de Junts i ERC, no els del PSC.
Posteriorment, tots ells s'han dirigit cap a l'escalinata d'honor del Parlament, on ha pogut presenciar un ball tradicional català i ha rebut l'aplaudiment de tots els diputats que miraven el que passava i l'esperaven a dalt.
Un cop a dalt, molts diputats de Junts s'han abraçat amb Puig, també els exconsellers Quim Forn i Meritxell Borràs, a més del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Carles Mundó (tots condemnats per l'1-O), entre altres dirigents republicans, i diputats de la CUP.
Els aplaudiments i els somriures han protagonitzat el moment, i l'abraçada més divertida se l'ha fet amb Valtonyc, el qual també l'ha alçat breument.
Després, Rull i Puig s'han dirigit al despatx d'audiències, on l'esperaven tots els membres de la Mesa, inclosos els socialistes, i s'han fet una foto.
A L'HEMICICLE
Després s'han dirigit cap a l'hemicicle, on Puig ha entrat per poder ocupar el seu escó que té un llaç groc per evidenciar la seva absència, en l'últim dia del ple d'aquesta setmana.
Està previst que Rull doni la paraula al diputat de Junts en el ple de la cambra catalana, que aquest intervingui i que, després d'haver renunciat aquest dijous al vot delegat, ho pugui fer presencialment aquest dijous a la tarda, quan es votin les mocions pendents de debatre.