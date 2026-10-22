Rull rep Lluís Puig (Junts) a les portes del Parlament després de 9 anys de l'1-O

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut aquest dijous a les 15 hores el diputat de Junts Lluís Puig a les portes de la cambra catalana després de 9 anys de l'1-O i s'han reunit al despatx d'audiències.
Després de la seva tornada dimecres a Catalunya, estava previst que Puig s'acostés aquest dijous al Parlament per ocupar l'escó, que té un llaç groc per evidenciar la seva absència, en l'últim dia del ple d'aquesta setmana.
Està previst que Rull doni la paraula al diputat de Junts en el ple de la cambra catalana, que aquest intervingui i que, després d'haver renunciat aquest dijous al vot delegat, ho pugui fer presencialment aquesta tarda, quan es votin les mocions pendents de debatre.