Rull rep Isabel Allende al Parlament, després d'assistir al ple d'aquest dijous

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta honorària de la Internacional Socialista i filla del president de Xile Salvador Allende, Isabel Allende, ha assistit aquest dijous a la sessió ordinària del ple del Parlament de Catalunya, i posteriorment l'han rebut en el recés del ple el president de la cambra, Josep Rull, i els membres de la Mesa.
"Hi ha moments en els quals aquest Parlament és honorat amb la presència de persones excepcionals", ha afirmat Rull durant el ple, on li ha donat la benvinguda en nom del Parlament, i ha recordat la mort del seu pare després del cop d'estat d'Augusto Pinochet.
"S'obriran les grans alberedes per on passi l'home lliure", ha afegit el president, citant les paraules d'Allende minuts abans de posar fi a la seva vida davant el setge dels militars insurgents.
Ha rebut una ovació per part dels membres del ple: l'han aplaudit tots els grups a excepció del PP i Vox, tot i que els populars sí que s'han aixecat del seient.
Allende participarà aquest divendres i dissabte en la Global Progressive Summit que acollirà Barcelona.