Rull rep Comín (Junts) al Parlament després de 9 anys: "És una excel·lent notícia"

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut aquest dimarts l'exconseller i eurodiputat de Junts, Toni Comín, a la cambra catalana després del seu retorn a Catalunya 9 anys després de l'1-O, i ha assegurat que "és una excel·lent notícia per a la Generalitat i la nació".
Ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans després de rebre'l al despatx d'audiències, on també l'esperaven els membres de la Mesa del seu partit i d'ERC, no els del PSC --sí que van ser presents a la rebuda del diputat de Junts Lluís Puig--.
Després de la reunió de Rull i Comín, que ha arribat sol a l'edifici de la cambra catalana, tots dos s'han desplaçat fins als despatxos del grup parlamentari de Junts, on els presents li han dedicat un fort aplaudiment.
"No tornem indemnes, però tornem vencedors perquè teníem un objectiu: fer fracassar la repressió espanyola, i l'hem feta fracassar", ha sostingut l'exconseller.
Després d'exposar els sacrificis que han suposat els 9 anys fora de Catalunya, s'ha mostrat convençut que l'amnistia ha suposat "un fracàs de la repressió" de l'Estat i una rectificació.
"I sense exili, ho he dit moltes vegades, no hi hauria hagut amnistia. L'exili ha posat les bases de l'amnistia", ha afegit Comín, després de detallar els passos que van fer per judicialitzar el cas i portar-lo als tribunals europeus.
A més de defensar un altre cop que els conflictes polítics no s'han de resoldre als tribunals, ha explicat que en tornar s'ha trobat amb una Catalunya diferent però "el que es manté intacte és el dret dels pobles a tirar endavant els seus projectes polítics de manera pacífica i democràtica".
"DIGNITAT INSTITUCIONAL"
Rull ha agraït a Comín que preservés "la dignitat institucional de la presidència de la Generalitat i també del Govern" en acompanyar l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, després de l'1-O.
"L'exili no és un exili de protecció personal, és de protecció de la institució i la institucionalitat que representava" el 2017 com a diputat i conseller de l'aleshores govern de Carles Puigdemont, ha assenyalat.
El president del Parlament també ha recordat que dilluns va fer 9 anys que, juntament amb altres líders del procés, van entrar a la presó, i ha cridat a convertir aquestes emocions "no en rancúnia ni ressentiment i sí en esperança i voluntat de construir infatigablement aquest horitzó de llibertat a Catalunya".