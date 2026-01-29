Rull rep Armengol en la seva primera visita al Parlament com a presidenta del Congrés

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha rebut aquest dijous la presidenta del Congrés, Francina Armengol, en el que suposa la seva primera visita institucional a la cambra catalana al capdavant d'aquesta responsabilitat.
El cos de Mossos d'Esquadra ha donat la benvinguda a Armengol que, acompanyada per Rull, han pujat l'escalinata d'honor, on els esperava el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president, per saludar-la.
En una breu conversa que han mantingut tots tres, Armengol ha preguntat a Dalmau com es trobava el president de la Generalitat, Salvador Illa, i li ha explicat que li havia enviat un missatge.
Posteriorment, Rull i Armengol s'han traslladat al despatx d'audiències, on hi havia la resta de membres de la Mesa, i ha signat el llibre d'honor del Parlament.
INTERCANVI D'OBSEQUIS
En el seu escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la presidenta del Congrés ha agraït poder visitar el Parlament, que ha definit com "la casa per excel·lència de la democràcia", després d'assegurar que té tot el seu reconeixement i admiració.
També han intercanviat alguns obsequis: Rull ha regalat a Armengol una reproducció en petit de l'estàtua 'El desconsol', de l'escultor català Josep Llimona, i un llibre sobre la història del Parlament, i ella li ha donat la reproducció d'una campaneta que es feia servir al segle XIX al Congrés i el llibre 'Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia'.
Durant la visita, el president del Parlament ha anat explicant a Armengol pinzellades de la història de l'edifici, també quan tots dos han entrat a l'hemicicle acompanyats per la resta de membres de la Mesa.
La presidenta del Congrés s'ha interessat per diferents detalls de la cambra catalana i, finalment, s'han fet una fotografia conjunta a la zona on seuen Rull i la resta de membres de la Mesa.