Publicat 25/12/2025 11:16

Rull reivindica l'agenda "social i modernitzadora" de Macià i recorda Pompeu Fabra

Ofrena del president del Parlament, Josep Rull, i de membres de la Mesa a la tomba en el cementiri de Montjuïc de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià.
LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat aquest dijous l'agenda "social i modernitzadora excepcional i extraordinària" de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, i ha recordat al gramàtic Pompeu Fabra, que va morir el 25 de desembre de 1948 a Prada de Conflent (França).

Ho ha dit amb membres de la Mesa del Parlament en la tradicional ofrena floral en el cementiri barceloní de Montjuïc a l'ex-president Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933, i on ha recordat que segueixen a l'"exili" l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.

Rull també ha reivindicat "una Catalunya que és capaç de pensar en gran, una Catalunya avançada, moderna, de progrés, de justícia social".

Contador

Contingut patrocinat