Rull reivindica l'agenda "social i modernitzadora" de Macià i recorda Pompeu Fabra

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat aquest dijous l'agenda "social i modernitzadora excepcional i extraordinària" de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, i ha recordat al gramàtic Pompeu Fabra, que va morir el 25 de desembre de 1948 a Prada de Conflent (França).
Ho ha dit amb membres de la Mesa del Parlament en la tradicional ofrena floral en el cementiri barceloní de Montjuïc a l'ex-president Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933, i on ha recordat que segueixen a l'"exili" l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
Rull també ha reivindicat "una Catalunya que és capaç de pensar en gran, una Catalunya avançada, moderna, de progrés, de justícia social".