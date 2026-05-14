Rull reivindica la feina de Salazar a la Sindicatura de Comptes

Llum Rodríguez assumeix per ara les seves funcions després de la renúncia per motius personals i familiars
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat aquest dijous la feina de Miquel Salazar al capdavant de la Sindicatura de Comptes després d'anunciar aquesta setmana que plega per motius personals i familiars.
Acompanyat de la secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa, ha rebut Salazar en un acte de comiat al despatx d'audiències del Parlament i l'ha definit com un referent que ha servit "la nació de manera excel·lent" i amb una trajectòria de servei públic de primer ordre.
Rull també ha reconegut la tasca de la Sindicatura de Comptes en ser "una peça fonamental del sistema institucional de la Generalitat" i un mecanisme de control.
Salazar, de 70 anys i el mandat del qual finalitzava el 2028, ha agraït les paraules de Rull, després de recordar que amb la seva renúncia acaba "amb molts anys de servei al país" que li han permès assumir diverses responsabilitats, fet que considera que ha estat una satisfacció.
També ha defensat la vocació de servei públic i el paper de control de la Sindicatura de Comptes, i ha agraït la feina de tots els seus membres i els esforços que duen a terme per arribar a consensos en els informes de la institució.
Poc abans, Salazar també s'ha acomiadat en la comissió de la Sindicatura de Comptes d'aquest dijous, sessió a la qual ha assistit per última vegada amb motiu de la presentació de diversos informes de fiscalització.
TRAJECTÒRIA
La Mesa del Parlament va prendre nota aquesta setmana de la renúncia presentada per Salazar, que era membre de la Sindicatura des del 2013 i que des del 2022 ocupava el càrrec de síndic major.
Correspon al ple elegir els síndics de comptes per una majoria de tres cinquenes parts de la cambra catalana (81 diputats), i el càrrec de síndic major el proposa el ple de la Sindicatura de Comptes d'entre els seus membres i és nomenat pel president de la Generalitat.
Per ara, després de la renúncia de Salazar, Llum Rodríguez assumirà per suplència les funcions de síndica major.