Rull reivindica el dret a l'autodeterminació i retreu a l'Estat "manca de coratge polític"

"No hi ha cap altre camí ni dreceres, tampoc" per a l'Estat, diu en el 8è aniversari de l'1-O
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat aquest dimecres el dret a l'autodeterminació dels pobles i ha recriminat a l'Estat la seva "manca de coratge polític" per afrontar el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya en el 8è aniversari de l'1-O.
Ho ha fet en una declaració institucional al despatx d'audiències del Parlament, acompanyat per la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, Raquel Sans; la secretària primera, Glòria Freixa, i el secretari segon, Juli Fernàndez.
Per Rull, el dret a l'autodeterminació és un dret inalienable dels pobles, raó per la qual considera que "no hi ha cap altre camí ni dreceres, tampoc per a la institucions de l'Estat".
"Negar el dret a l'autodeterminació de manera sistemàtica, negar aquest dret a una nació amb més de mil anys d'història, posa en evidència la manca de coratge polític per afrontar un conflicte polític amb arrels històriques profundes amb les eines de la democràcia", ha subratllat.
En la seva opinió, si l'Estat és capaç d'abanderar causes per la llibertat més enllà de les seves fronteres, "també hauria de ser capaç de defensar causes democràtiques al seu interior".
Més enllà dels conflictes polítics marcats per la guerra i la violència, Rull ha afegit que la història de la humanitat mostra que "la negociació i la resolució pacífica de controvèrsies són possibles i, sempre, són desitjables".
"VIOLÈNCIA" DE L'ESTAT
Després de reivindicar que l'1-O va ser un exemple d'expressió pacífica, ha lamentat que topés "amb un desplegament insòlit de violència" per part de l'Estat.
"El que havia de ser una jornada cívica es va convertir en violència policial. L'ús de la força injustificada va saquejar la consciència europea i internacional i va posar en qüestió el compromís de l'Estat amb els valors més elementals de la democràcia", ha sostingut.
També ha criticat que, posteriorment a l'1-O, s'empresonés líders polítics i socials i hi hagués inhabilitacions, processats, "la persecució d'un moviment polític legítim i pacífic, i exili".
A més a més, ha constatat que es van obrir causes per delicte de terrorisme que no han tingut recorregut, que es va espiar polítics, activistes, advocats i periodistes, i que hi ha causes que continuen obertes malgrat haver-se aprovat la llei d'amnistia al Congrés.
"Aquesta rebel·lió d'una part de la justícia espanyola a aplicar amb caràcter general la llei d'amnistia fa que aquí a Catalunya, i en concret al Parlament, no hi hagi normalitat democràtica. El que hi ha és una anomalia democràtica que continua atenallant la vida política del país", ha destacat.
Això, segons Rull, s'evidencia pel fet que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i l'exconseller Lluís Puig no han pogut tornar a Catalunya malgrat ser diputats electes, i també perquè hi ha altres dirigents polítics que continuen inhabilitats per exercir la política des de les institucions.
En aquest sentit, el president del Parlament ha assegurat que no es cansaran d'exposar aquesta situació, malgrat afegir: "L'esperança que hi havia aquell 1-O continua existint avui. L'1-O va acreditar i acredita que l'esperança és més poderosa que la por, sempre".