Rull reivindica Catalunya i el Quebec com "dues nacions sense estat"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat aquest dimecres que Catalunya i el Quebec són "dues nacions sense estat" que comparteixen una mateixa agenda que passa per reforçar la seva identitat, entre altres aspectes.
Ho ha dit després de rebre amb els membres de la Mesa del Parlament una delegació de l'Assemblea Nacional del Quebec, encapçalada per la seva presidenta, Nathalie Roy, en el marc de les relacions que mantenen a través de la Comissió Interparlamentària Catalunya-Quebec.
A nivell intern, Rull ha assegurat que l'agenda que comparteixen passa per la necessitat de reforçar la identitat, la cultura i les institucions de tots dos territoris, i en l'àmbit internacional pel compromís amb la democràcia i la pau.
"La causa de la nació del Quebec i la catalana és compartida, i és identitat, respecte, democràcia i humanitat. Ho farem junts i serem imparables", ha subratllat.
RELACIÓ "HISTÒRICA"
També ha qualificat d'"històrica" la relació entre les dues cambres, en recordar que la primera delegació catalana que va visitar el Quebec va ser durant la presidència de Miquel Coll i Alentorn el 1985 i que, amb la d'aquest dimecres, ja són 9 les reunions bilaterals que s'han celebrat.
Va ser en una trobada del 2002, durant la presidència de Joan Rigol, quan es va signar l'acord de col·laboració que va crear la Comissió Interparlamentària, i l'any passat una delegació del Parlament va visitar l'Assemblea Nacional del Quebec.
Segons Rull, de vegades els és complicat explicar el motiu pel qual Catalunya defensa el català, cosa que no va passar al Quebec: "Quan hi vam ser, no ens va costar perquè sense llengua francesa no hi ha el Quebec. Sense llengua catalana no hi ha Catalunya".
Per Roy, la visita representa una continuïtat en les relacions bilaterals entre tots dos territoris que, a parer seu, ajuden a aprofundir en la capacitat d'entendre millor les seves respectives realitats, que passen per la gestió de la llengua, el medi ambient i la cultura, entre altres aspectes.
"Avui més que mai, les relacions basades en la confiança, el respecte i els valors compartits tenen més sentit que mai", ha sostingut Roy, que ha posat en valor l'existència de la Comissió Interparlamentària com un fòrum de cooperació bilateral per abordar els desafiaments als quals s'enfronten.
REUNIONS DE TREBALL
Posteriorment, els representants de les dues cambres han mantingut reunions de treball per analitzar el context sociopolític i qüestions relatives a l'habitatge, el patrimoni i el turisme, i a la tarda visitaran la basílica de la Sagrada Família.
"Gaudí és el millor ambaixador de la millor Catalunya, volem que la coneguin a fons", ha recalcat Rull, que també ha explicat que dijous assistiran, amb la delegació del Quebec, a la recepció que el president de la Generalitat, Salvador Illa, oferirà per Sant Jordi, i visitaran el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
La trobada finalitzarà divendres amb una visita a la planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Barcelona) per veure com es gestiona l'aigua, i una altra visita a la finca Juvé & Camps perquè coneguin "una de les expressions més sublims del primer sector, la indústria vitivinícola", segons Rull.
Després de l'acte, Roy ha signat el llibre d'honor del Parlament i les dues delegacions s'han intercanviat els seus respectius regals.