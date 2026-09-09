Rull recorda l'exconseller Josep Grau: "Pragmatisme i ideals. Catalanisme en essència"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha recordat aquest dimecres l'exconseller d'Agricultura de la Generalitat Josep Grau, que s'ha mort aquest dimarts a la nit a 80 anys: "Pragmatisme i ideals. Catalanisme en essència".
En un missatge a X recollit per Europa Press, Rull ha assegurat que el també exalcalde de CiU de Mollerussa (Lleida) i exdiputat al Parlament va ser "un autèntic senyor de la política".
"Elegant, pulcre, brillant, amb un lideratge ferm al servei de Catalunya i de Lleida", ha afegit.