Rull recorda les 69 víctimes d'Urda (Toledo) a l'inici del ple del Parlament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha recordat aquest dimecres les 69 víctimes de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) a l'inici del ple de la cambra.
"Comencem aquesta sessió plenària encara commoguts i consternats pel gravíssim accident", i ha recordat que els membres del Parlament van guardar un minut de silenci dijous passat.
Rull ha dit que considerava necessari començar la sessió d'aquest dimecres amb un record a les víctimes perquè quedés constància en el diari de sessions.