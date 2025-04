Rull recorda els 45 anys de la restitució del Parlament després de la dictadura

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha recordat en el ple que aquest 10 d'abril es compleixen 45 anys de la restitució del Parlament després de la Guerra Civil i la dictadura franquista: "Senyors i senyores diputats, siguem-ne dignes", ha sostingut.

Rull s'ha adreçat a l'hemicicle abans de suspendre la sessió matinal del ple d'aquest dijous, i ha commemorat l'acte de restitució de la cambra catalana que va tenir lloc el 10 d'abril del 1980 al migdia, davant de 128 diputats i 7 diputades.

"Josep Tarradellas va recordar que aquell parlament era la millor resposta i la més positiva al pensament i la voluntat d'anar pel camí que ens havia de portar a fer del nostre país un poble de progrés, de tolerància i de benestar", ha afegit.

El president del Parlament també ha parafrasejat l'aleshores president de la cambra, Heribert Barrera, que va instar a fer que Catalunya fos "realment un model i paradigma de la nova etapa democràtica i treballar per a tots els catalans, sigui quin sigui el seu origen".

"Amb el ressò d'aquelles paraules, voldria recordar avui aquell moment, carregat d'esperança i d'un alt sentit de responsabilitat", una responsabilitat que, ha conclòs Rull, els catalans van dipositar en els diputats electes per no malgastar els esforços que s'havien fet per arribar a aquell dia.

Rull ha donat per suspesa la sessió del ple després de la seva intervenció, a la qual l'hemicicle, a excepció dels diputats de Vox, ha respost amb aplaudiments en peus.