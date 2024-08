Rull proposa a Illa (PSC) com a candidat al ple d'investidura per dijous a les 10

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha proposat aquest dimarts al primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a candidat al ple d'investidura en constatar que té la majoria suficient per ser elegit president de la Generalitat, i preveu que la Diputació Permanent agendi el ple per dijous a les 10.

Ho ha dit en una compareixença a la Cambra en acabar la ronda de consultes que ha fet amb tots els grups, començant pel primer secretari del PSC, Salvador Illa.

En el debat d'investidura, Illa compta amb el suport dels 42 diputats del seu grup, que, juntament amb els 20 d'ERC i els 6 dels Comuns, sumen els 68 diputats que necessita per ser investit.