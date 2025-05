Rull promet fer "les gestions possibles" perquè La Bressola ofereixi tota l'etapa educativa

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a "fer totes les gestions possibles per aconseguir que La Bressola culmini tota l'etapa educativa", fins a arribar a la universitat.

En un comunicat aquest dijous, el Parlament ha explicat que així s'ha expressat Rull en unes declaracions als mitjans després de visitar La Bressola amb membres de la Mesa.

Ha sostingut que aquest projecte és "una aposta per un model pedagògic de futur", que interpel·la tant les persones amb arrels catalanes com les que hi volen accedir per la qualitat del model educatiu i la immersió a les aules i els patis, en les seves paraules.

Rull i els membres de la Mesa han visitat els centres de La Bressola - Mas Rosselló, a Canet de Rosselló, i La Bressola del Vernet, a Perpinyà (França), i s'han reunit amb el president de La Bressola, Guillem Nivet, i el president d'Amics de La Bressola, Geoffroy Lourdou.

A més a més, la delegació del Parlament ha fet una visita institucional a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, on els ha rebut el director, Albert Piñeira.

Finalment, han fet una ofrena floral davant la tomba del president del Parlament Antoni Rovira i Virgili, al cementiri del Pertús.