Rull preveu iniciar el dilluns les seves consultes amb els grups prèvies a la investidura d'Illa

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, preveu començar el dilluns la ronda de consultes amb els grups prèvia a la investidura del candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, després que ERC i els Comuns hagin avalat aquesta setmana sendes preacords tancats amb els socialistes.

Segons han informat fonts parlamentàries, Rull començarà la ronda amb el grup socialista, seguit per ERC i pels Comuns, que són els partits que han manifestat la seva voluntat de recolzar la candidatura d'Illa, i acabarà reunint-se amb la resta de les formacions.

Rull contactarà en les pròximes hores amb els diferents grups parlamentaris per tancar definitivament la convocatòria d'aquestes reunions, que seran presencials.

Illa ja ha comunicat aquest dissabte a Rull la seva voluntat de sotmetre's a un debat d'investidura, en considerar que compta amb els suports necessaris per ser investit.

La Comissió Executiva del PSC ha validat aquest mateix dissabte els dos acords d'investidura tancats amb ERC i els Comuns, en una reunió extraordinària on Illa ha demanat dur a terme la investidura catalana el "més ràpid possible" per constituir un Govern al més aviat possible.