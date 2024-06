Rull preveu encetar una ronda de contactes la setmana vinent

Recepta "prudència i humilitat" a Illa després de reiterar que Puigdemont no té majoria i que no l'investirà

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El nou president del Parlament, Josep Rull, ha explicat que preveu començar la ronda de contactes la setmana vinent, sense concretar si proposarà primer el primer secretari del PSC, Salvador Illa, o el candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont.

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha concretat que, en la ronda de contactes, "el més normal" és que comenci amb el grup de més a menys representació per veure si tenen la voluntat de presentar un candidat a la investidura i constatar els seus suports.

"La meva opció serà la que correspongui decidir després d'escoltar tots els grups. Seria frívol si m'anticipés", ha sostingut en preguntar-li si proposarà Puigdemont en primer lloc, i ha afegit que no farà coses estranyes, en les seves paraules.

També ha receptat "prudència i humilitat" al primer secretari del PSC, Salvador Illa, després que ha reiterat que Puigdemont no té majoria i que no s'abstindran perquè tiri endavant la seva investidura.

"Prudència i humilitat. Recomano aquestes virtuts. Ahir es va constituir una mesa que s'allunya molt d'aquests paràmetres tan rotunds que està expressant el diputat Illa. Ahir es va configurar una mesa en un sentit diferent al d'aquesta majoria que ell diu que uns tenen i els altres no", ha subratllat.

També ha evitat especular sobre si ERC va acceptar configurar una mesa independentista, amb la presidència en mans de Junts, per investir després Illa com a president de la Generalitat: "Han dit que són negociacions diferents. Hi ha hagut una primera negociació, la de la Mesa, i a partir d'aquí comença un nou procés".

"Quan som capaços de remar plegats, això suma i s'aconsegueixen resultats evidents i objectius", ha reivindicat.

PROPOSTA

Va ser dissabte passat quan l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el secretari general de Junts, Jordi Turull, van traslladar a Rull la possibilitat que el proposessin com a candidat del partit a la presidència del Parlament, cosa que va acceptar immediatament perquè "el Parlament és una institució i és un honor".

Després d'advertir-lo que el seu nom podia generar consens, l'endemà li van explicar que el seu nomenament podia tirar endavant en espera de saber si podien arribar a un acord amb la resta de forces independentistes.

En preguntar-li per què no ha repetit Anna Erra al capdavant de la cambra, ha negat que sigui una qüestió de vetos per part de la CUP i ha reivindicat que el càrrec l'ocupi algú que ha estat un "pres polític", a més d'assegurar que ha perdut la por de tornar a ser processat.

AMNISTIA

Arran de la publicació de la llei d'amnistia en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ha avisat del risc que quedi en "paper mullat" a causa de l'actitud que poden tenir determinats magistrats.

A més d'acusar el Govern central d'haver-ne dilatat la publicació, ha rebutjat especular sobre si, malgrat això, es podria detenir Puigdemont si torna a Catalunya perquè "en el món de la justícia espanyola tot és possible".

També ha assegurat que el seu advocat ho té tot preparat per presentar els escrits i demanar que li apliquin la llei d'amnistia per esborrar els seus antecedents penals.

Segons Rull, tenir antecedents penals provoca conseqüències com que tinguin problemes a l'hora de viatjar a països com els Estats Units: "Tant la Carme Forcadell, en Joaquim Forn, en Jordi Sànchez, en Jordi Cuixart i jo, que tenim penes extingides, tenim antecedents penals molt greus que ens dificulta la possibilitat de viatjar a determinats països".