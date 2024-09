Rull no continuarà com a president del Consell Nacional de Junts per "respecte"

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha anunciat que no continuarà com a president del Consell Nacional de Junts per "respecte a la institució" i per mantenir una certa neutralitat, textualment.

"No he volgut deixar la presidència del Consell Nacional fins ara, però ja avanço que no hi presentaré la meva candidatura", ha indicat en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha afirmat que "vista quina és la situació" li agradaria mantenir una certa neutralitat en el seu càrrec, si bé respecta totes les posicions que hi ha hagut anteriorment.

Respecte al paper de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la formació, s'ha decantat per "donar forma" al seu lideratge dins el partit d'acord amb la realitat.

"La realitat de fet i la realitat de dret s'han de parellar", ha opinat Rull, que ha puntualitzat que el mecanisme en què això es materialitzi l'ha de triar el mateix Puigdmeont.