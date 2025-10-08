Rull i la Mesa del Parlament reben Castillejo (CUP) en una pausa del DPG després de la deportació

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, i la resta de membres de la Mesa han rebut aquest dimecres la presidenta parlamentària de la CUP, Pilar Castillejo, en una pausa del debat de política general (DPG) després de ser deportada d'Israel per participar en la Global Sumud Flotilla.
Acompanyada pel diputat cupaire Dani Cornellà, tots els membres de la Mesa han saludat Castillejo al despatx d'audiències i després s'han assegut per comentar l'ocorregut.
Després de la sessió d'aquest matí del DPG, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha parlat una estona amb Castillejo, que ha estat rebuda amb un aplaudiment a l'inici del ple per part de tots els grups excepte el PP, Vox i AC.