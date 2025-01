Rull, en l'aniversari de l'alliberament d'Auschwitz: "La democràcia no és imbatible"

A l'acte ha assistit la neta de la supervivent d'Auschiwtz Genia Lewkowicz

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha fet una crida a estar alerta i vigilants perquè "la democràcia no és imbatible", en l'acte de la Cambra catalana aquest dilluns per commemorar el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, en el 80 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz.

En l'acte, presidit per Rull, ha participat la neta de la supervivent Genia Lewkowicz, representants de col·lectius perseguits pel nazisme i els estudiants d'ESO de 7 instituts que han participat en un projecte del Parlament perquè coneguin aquests fets, informa la Cambra catalana en un comunicat.

Rull ha considerat que es viuen temps incerts perquè "els autoritarismes avancen i s'alien entre si; el maniqueisme, la polarització, la intolerància i l'odi s'han inoculat en la societat i en els discursos polítics", i que tot això es difon més ràpidament per les xarxes socials.

"Cal rebel·lar-se", ha afirmat i ha cridat a mantenir viva la memòria de víctimes i supervivents de l'Holocaust, perquè, diu textualment, l'amnèsia facilita la propagació dels prejudicis.

ASSISTENTS

La neta de la supervivent d'Auschiwtz Genia Lewkowicz, Sharon Terrachina, ha explicat la història de com la seva àvia, sent una nena, va arribar al camp de concentració del que va sobreviure, i ha demanat "tots els esforços institucionals i acadèmics per desenvolupar tasques de divulgació i ensenyament a Catalunya" sobre aquests fets.

L'acte ha comptat amb l'encesa de les sis espelmes del record a càrrec del rabí principal de la Comunitat Israeliana de Barcelona, Samuel Garzón, així com d'altres representants d'entitats i moviments socials.

A l'acte han assistit els secretaris de la Mesa Gloria Freixa, Juli Fernández i Rosa Maria Ibarra; l'expresidenta del Parlament Laura Borràs; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, entre d'altres.