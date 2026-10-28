Publicat 28/10/2026 11:00

Rull lamenta l'accident de trens a Toledo: "Seguim amb molta angoixa les informacions"

El president del Parlament, Josep Rull
EUROPA PRESS

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha lamentat l'accident entre dos trens d'alta velocitat a Urda (Toledo): "Seguim amb molta angoixa les informacions que arriben per conèixer l'evolució i l'abast de la tragèdia".

En una publicació a X aquest dimecres, Rull ha assegurat estar "colpit per l'accident" mortal que s'ha produït després de xocar un AVE contra un Iryo a la línia Madrid-Sevilla.

"Traslladem l'agraïment als serveis d'emergències que treballen per atendre les víctimes i persones afectades", ha afegit.

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