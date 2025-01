Rull lamenta que la igualtat d'oportunitats i el progrés estan "aturats" a Catalunya

Opina que el Parlament "va molt lent" i aposta per aprofitar el talent de la societat civil

MATARÓ (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El president del Parlament, Josep Rull, ha lamentat que la igualtat d'oportunitats i el fet que qui vulgui progressar ho pugui fer està "aturat" a Catalunya, durant la seva intervenció en el 17è Congrés de la UGT de Catalunya aquest dijous a Mataró (Barcelona), en què s'ha reelegit Camil Ros com a secretari general de l'organització.

També hi han participat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i Camil Ros, i hi han estat presents el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i els consellers Esther Niubó, Miquel Sàmper, Eva Menor i Alícia Romero, entre d'altres

Ha sostingut que la UGT hi té molt a dir davant els reptes --a parer seu, majúsculs-- que afronta Catalunya actualment: Rull ha lamentat que el Parlament "va molt lent" i que no recorre prou al talent de les grans organitzacions que hi ha a Catalunya, entre les quals ha situat el sindicat.

Ha qualificat de fonamental el rol de la UGT en la consecució de drets socials i laborals: "Allò que crèiem que teníem consolidat, ha anat retrocedint".

Ha destacat que la UGT "sempre ha estat, infatigablement", en la defensa del català, un dels pilars sobre els quals a parer seu s'ha de construir Catalunya, juntament amb la justícia social i la voluntat de la ciutadania de formar-ne part.

VISITA A LA PRESÓ

Rull ha censurat "uns discursos d'odi desbocats, en què simplement hi ha la deshumanització més rotunda" i, a nivell internacional, ha assenyalat com els principals desafiaments el canvi climàtic --els efectes del qual veu masclistes i classistes-- i l'aplicació de les noves tecnologies.

Ha recordat la visita de "persones molt rellevants de la UGT" durant el seu empresonament per l'1-O, que ha qualificat de valents i ha opinat que demostren la capacitat de l'entitat de connectar molt intensament amb la vida de la gent.