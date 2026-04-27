Rull (Junts) qualifica d'acte "indigne" que Jordi Pujol hagi hagut d'anar a Madrid

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull (Junts), ha qualificat d'acte "indigne" que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, de 95 anys, hagi hagut d'anar a Madrid citat per l'Audiència Nacional (AN) pel judici contra ell i la seva família, i del qual ha estat eximit de declarar per deterioració cognitiva.
"La crònica d'un escarni, que ha estat una demostració deshumanitzadora d'una llarga voluntat freda i calculada d'humiliar tot el que simbolitza", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dilluns.
El tribunal de l'Audiència Nacional que jutja la família Pujol per presumpte enriquiment il·lícit ha acordat eximir de responsabilitat penal l'expresident després que aquest dilluns l'exdirigent català s'hagi sotmès a un altre reconeixement mèdic.