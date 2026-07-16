Rull insta el TS "abandonar la seva via de rebel·lia" i aplicar l'amnistia després de la resolució del TJUE

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha instat el Tribunal Suprem (TS) a "abandonar la seva via de rebel·lia i aplicar l'amnistia de manera plena", després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi avalat la llei d'amnistia.
En un missatge a X aquest dijous recollit per Europa Press, ha celebrat la resolució de l'alt tribunal europeu: "Europa ha parlat clar: la llei d'amnistia és vàlida".
"No hi ha espai per a més dilacions, bloquejos ni subterfugis", ha insistit, i ha desitjat que els 135 diputats de la cambra catalana puguin exercir com a tal, en referència a l'escó de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.