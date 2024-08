Rull insta a treballar per la independència amb "perseverança" i des de totes les instàncies

Lamenta que els retrets acaben "desmobilitzant extraordinàriament la força de la nació"



BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Josep Rull, ha instat aquest divendres a treballar "amb insistència, perseverança, determinació i des de totes les instàncies on hi hagi oportunitat" per la independència de Catalunya.

"Quan anem plegats som imbatibles i hem de ser capaços de recuperar aquesta força", ha sostingut en l'acte de clausura de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França), on ha reivindicat que l'acció política es faci --textualment-- amb mentalitat de construcció de país.

Rull ha lamentat que quan hi ha retrets s'"acaba desmobilitzant extraordinàriament la força de la nació, la força de la gent" i ha recordat la Diada de l'11 de setembre del 2013 i el seu lema 'Via catalana'.

En aquest sentit, ha reivindicat els "països catalans" i la seva història, la seva cultura, les seves institucions i els seus múltiples elements d'identitat, en les seves paraules, i ha instat a reforçar-los en temps que, al seu judici, no són favorables.

"Els temps actuals no ajuden, no només políticament pel que passa en cadascun dels territoris dels Països Catalans, sinó perquè hi ha moviments de fons a escala global que tendeixen a diluir diferències culturals", ha afirmat.

LA UCE, "BATEC D'AUTOESTIMA"

Durant el seu discurs, Rull ha defensat que la UCE és un "batec d'autoestima, d'orgull i, sobretot, un entorn de països catalans" i ha reivindicat que va néixer a l'entorn de l'exili i va acollir a Pau Casals, Pompeu Fabra i Josep Puig i Cadafalch, entre altres.

"Ara també ha acollit aquest nou exili absolutament infame que hem de patir, i ha acollit al president Carles Puigdemont, al conseller Lluís Puig, el conseller Comín i altres membres d'aquest exili", ha conclòs.