Rull insta el Suprem a abandonar la "rebel·lia" i aplicar l'amnistia després de l'aval del TJUE

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha instat aquest dijous el Tribunal Suprem (TS) a abandonar la "rebel·lia" i aplicar immediatament la llei d'amnistia sense esperar altres tribunals espanyols, després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
"Europa ha parlat i s'ha estret el marge per a l'ambigüitat i els càlculs políticojudicials o la interpretació de la llei d'amnistia. Ara el que toca, el que és exigible en un estat de dret, és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis ni més demores", ha destacat en una declaració al Parlament.
Per Rull, la sentència del TJUE és "un pronunciament que interpel·la directament a l'anormalitat política que viu avui Catalunya" que passa pel fet que l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig no poden ocupar el seu escó al Parlament perquè són a l'"exili".
"Dos diputats amb els seus drets polítics escapçats, impedits d'exercir amb normalitat la representació que el poble català els va confiar. I a més, amb ordres de detenció vigents si tornessin a Catalunya i l'amenaça certa de presó", fet que considera una realitat impròpia d'una democràcia europea.
Per això, després de celebrar la sentència, ha exigit l'aplicació de la norma i que "els 135 diputats puguin exercir les seves funcions amb plenitud i garanties" a la cambra catalana.
"I que aquest Parlament, es debati el que es debati, no torni a veure mai més una presidenta empresonada, una cambra dissolta des de la imposició, ni els seus electes perseguits", ha afegit.
Per Rull, Europa ha deixat clar que l'1-O va ser un referèndum i una expressió democràtica, pacífica i legítima, que no hi va haver malversació, que no va afectar els ingressos de la UE i que no hi va haver terrorisme: "S'ha d'acabar d'una vegada per sempre que es pugui condicionar sistemàticament la vida política de Catalunya a través de la via judicial".
També ha demanat posar fi al "filibusterisme de la cúpula judicial espanyola, que fa dos anys que bloqueja i es resisteix" a aplicar l'amnistia, després d'advertir que quan la justícia s'erigeix en legislador, la democràcia en surt perjudicada.
"ANOMALIA DEMOCRÀTICA"
Malgrat tot, ha assegurat que l'"anomalia democràtica" que viu Catalunya no arrenca fa dos anys amb la no aplicació total de l'amnistia perquè, a parer seu, no es resol la voluntat del poble català de poder decidir el seu futur, aspiració que defensa que continua vigent.
Tot i que apunta que la sentència del TJUE ha de permetre reparar uns fets que no s'haurien d'haver produït mai, considera que també és un "toc d'alerta, un recordatori de l'anomalia democràtica i l'actitud reaccionària d'alguns estaments de l'Estat" contra l'independentisme.